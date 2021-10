Der nächste Finanzminister wird der Herr der Schulden Das Sondierungspapier der Ampel-Parteien ist in vielen Punkten sehr konkret. Mit einer Ausnahme: Von den Kosten ist so gut wie nicht die Rede, jedenfalls nicht in Form von konkreten Zahlen. Dabei planen Grüne und Sozialdemokraten in den nächsten zehn Jahren Investitionen von 500 Milliarden Euro allein für Klimaschutz, Digitalisierung und Ausbau der Infrastruktur. Dazu sollen noch andere kostspielige Projekte kommen: die Stabilisierung des Rentenniveaus bei unveränderten Beitragssätzen, der Einstieg in die Aktienrente, die Kindergrundsicherung und die großzügigere Gewährung von Sozialleistungen wie das in „Bürgergeld“ umgetaufte Arbeitslosengeld II alias Hartz IV, um nur einige Vorhaben zu nennen.

Gleichzeitig haben die rot-gelb-grünen Koalitionäre auf Druck der FDP Steuererhöhungen ebenso ausgeschlossen wie die Einführung neuer Steuern. Die Schuldenbremse soll nicht aufgeweicht werden. Dieser Erfolg der FDP ist freilich nur ein Scheinsieg. Da die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert ist, brauchte jede Regierung eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag wie im Bundesrat. Dafür würde aber die CDU/CSU benötigt, die da nie und nimmer mitmachen wird. Auch wird der im Sondierungspapier angekündigte Subventionsabbau nicht ausreichen, um die drohenden Finanzierungslücken zu schließen.