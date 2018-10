Folgt man den aktuellen Umfragen der Meinungsforschungsinstitute, könnte der Wahlausgang in Hessen extrem knapp werden. CDU und SPD drohen gleichermaßen starke Verluste, die Grünen hingegen könnten ihr Ergebnis von 2013 verdoppeln und sogar in der Wählergunst an den Sozialdemokraten vorbei ziehen. Auch AfD, FDP und Linke würden in den Landtag einziehen.