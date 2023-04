Die insgesamt siebzehn Damen planten eine tänzerische Rundreise um die Welt, was wohl unter anderem Weltoffenheit und Buntheit demonstrieren sollte. Doch politische Korrektheit ist ein schlüpfriges Pflaster. Und so kam es, dass die BUGA-Verantwortlichen sechs der insgesamt vierzehn Kostüme beanstandeten. Bei der Vorstellung des Projekts seien vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur „Sensibilität für kulturelle und religiöse Codierungen Bedenken an der Wirkung einiger Kostüme aufgekommen“, so die Begründung.