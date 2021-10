Selektive Geschichtswahrnehmung

Der erste Gedanke: Woher rührt die Empörung – und weshalb bricht sie sich gerade jetzt Bahn? Bei Licht betrachtet ist nichts geschehen, was nicht schon seit Jahrhunderten bei Streitkräften in Deutschland und im Ausland Normalität ist. Die Bundeswehr hat – wie mehrfach zuvor – vor dem Reichstag das traditionelle Zeremoniell des Großen Zapfenstreichs abgehalten, um damit jene rund 100.000 Soldatinnen und Soldaten zu ehren, die auf Geheiß des Bundestages in Afghanistan dienten. Möglicherweise gibt es gar nicht so viel Empörung, die aber durch Twitter schriller wirkt. Das wird dann besonders fragwürdig, wenn sogenannte Keyboard Warriors sich dort einmischen, wo Menschen dafür geehrt wurden, dass sie auf Befehl des Parlaments in Kampfzonen ihre Gesundheit und ihr Leben riskiert haben.