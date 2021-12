Es war noch nicht ganz fertig, das gelbe Einfamilienhaus in der Birkenallee im brandenburgischen Senzig, vor dem jetzt ein großer Teddybär inmitten von Blumen und Kerzen thront. Kabel für die Außenbeleuchtung hängen aus den Wänden. Die Besitzer, Devid und Linda R., hatten es noch nicht geschafft, Lampen anzubringen. Vielleicht war ihnen aber auch das Geld ausgegangen.

Dieses Haus wurde Schauplatz einer Familientragödie. Am Wochenende hat die Polizei hier die Leichen der Eheleute und ihrer drei Töchter Leni (10), Janni (8) und Rubi (4) gefunden – alle erschossen. Erweiterter Suizid heißt so eine Tat in der Kriminologie. Die Staatsanwaltschaft Cottbus geht davon aus, dass Devid R. erst die Kinder, dann seine Frau und am Ende sich selbst erschossen hat. Ein Schock für die Rettungskräfte, die die Leichen bargen.

Ein Schock für die Nachbarn. Ein Schock für die ganze Stadt Königs Wusterhausen. Die R.s lebten zwar erst seit drei Jahren im Ortsteil Senzig, sie hatten aber gleich Anschluss gefunden. Fröhlich, unternehmungslustig, gesellig. So werden sie von Nachbarn beschrieben. Linda R., eine Betriebswirtin, arbeitete in der Verwaltung der Technischen Hochschule (TH) Wildau. Devid R. soll mehrere Jobs gehabt haben, als Berufsschullehrer, Brunnenbauer und Mitinhaber einer Event-Agentur. Eine Familie wie aus dem Bilderbuch. Oder war das nur Fassade?

Ein gefälschter Impfpass und seine Folgen Diese Frage steht im Raum, seit Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon der Presse am Dienstag Details aus dem mehrseitigen Abschiedsbrief nannte, den Devid R. hinterließ, mehrseitig und handschriftlich. Seither muss man davon ausgehen, dass die private Tragödie so etwas wie einen einen politischen Hintergrund hat. Im Abschiedsbrief ist von einem „gefälschten Impfpass“ die Rede, den R. seiner Frau besorgt habe – und davon, dass der Schwindel in der TH Wildau aufgeflogen sei. Devid H. soll gefürchtet haben, dass er deswegen ins Gefängnis kommen und das Jugendamt der Familie die Kinder wegnehmen könnte.