Schortens ist eine verschlafene Kleinstadt in Friesland. Es gibt einen Vier-Sterne-Campingplatz, die Nordsee liegt vor der Haustür. Seit 2006 ist Schortens staatlich anerkannter Erholungsort. Seit Ende April ist jedoch Schluss mit der Ruhe. Schuld daran ist das Impfzentrum im Stadtteil Roffhausen, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben (DRK) wird. Es ist der Tatort für einen möglichen Impfskandal, der so ungewöhnlich ist, dass sich auch ausländische Zeitungen wie der britische Guardian für Schortens interessieren.

Im Fokus der Ermittlungen steht eine 40-jährige Krankenschwester. Die Anschuldigung gegen sie wiegt schwer. Im Impfzentrum war sie dafür zuständig, Impfstoff in Spritzen zu füllen. Zwischen dem 5. März und dem 20. April dieses Jahres soll sie überwiegend für Menschen der Impfkategorie II – über 70 Jahre alt – Kochsalzlösungen statt Impfstoff abgefüllt haben. Wie viele Menschen betroffen sind, ist noch nicht klar. Der Landkreis Friesland hat 8.557 Menschen aufgerufen, sich prophylaktisch ein zweites Mal impfen zu lassen.

Vertuschungsmanöver aus Angst vor dem Verlust des Jobs?

Der Vorfall war schon Ende April bekanntgeworden. Damals war noch von „einem Missgeschick“ die Rede. Die Frau, eine examinierte Krankenschwester, soll zugegeben haben, dass sie sechs Spritzen mit einer Kochsalzlösung statt mit Impfstoff gefüllt hatte. In der Frühschicht am 21. April seien ihr sechs Ampullen heruntergefallen.

Was dann passiert ist, dazu gibt es widersprüchliche Aussagen. Im April hatte es noch geheißen, die Frau habe allein Kochsalzlösung verwendet, um das Missgeschick zu vertuschen. Inzwischen hat ihr Anwalt der dpa gesagt, sie hätte dafür auch Impfstoffreste aus anderen Ampullen genutzt und das auch schon in ihrer ersten Aussage angegeben. Begründet hatte sie das mit der Angst, ihren Job zu verlieren. Ihr Vertrag in dem DRK-Impfzentrum war zeitlich befristet.

Verstoß gegen das Vier-Augen-Prinzip

Das Timing für diese Enthüllung war ungünstig. Die Impfkampagne der Bundesregierung war gerade angelaufen. Meldungen über falsche Spritzen waren nicht geeignet, Vertrauen in eine Impfung zu fördern. Der Landkreis Friesland beeilte sich, eine Pressekonferenz mit Niedersachsens Gesundheitsministerin einzuberufen. Daniela Behrens (SPD) zeigte sich „fassungslos und erschüttert“. Landrat Sven Ambrosy fand den Fall „schockierend“.

Er machte fortan das Vier-Augen-Prinzip beim Abfüllen der Spritzen zur Pflicht. Das ist in großen Impfzentren eigentlich üblich. Warum es in Schortens anders war, wollte Cicero von dem Landrat wissen. Doch ein versprochener Rückruf kam nicht. Beim Landkreis hieß es, alle 200 Menschen, die am 21. April geimpft worden waren, seien hinterher getestet worden. Ergebnis: Bei 22 konnten keine Antikörper nachgewiesen werden. Sie wurden ein zweites Mal geimpft. Die verantwortliche Krankenschwester wurde entlassen.

Verdächtige Posts auf Facebook

Ein einmaliger Fall? So stellt es die Krankenschwester bis heute da. Die Ermittler haben daran jedoch Zweifel. Inzwischen hatten sie Zeugen vernommen. Und inzwischen hatten sie auch den Facebook-Account der Frau gecheckt. Es heißt, man habe dort Hinweise gefunden, die eine ablehnende Haltung zur Corona-Politik der Bundesregierung und zu Impfungen vermuten ließen. In einem Eintrag sei Corona mit einer Grippe verglichen worden.

Jetzt schaltete sich der Staatsschutz ein. Er geht inzwischen davon aus, dass die Frau vorsätzlich reines Kochsalz verspritzt hat, und dass die Tat politisch motiviert war. Heiger Scholz, Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, formuliert es so: Es sei schon „ziemlich perfide, sich mit dem Vorsatz in ein Impfzentrum einzuschleichen und die Menschen derart zu täuschen.“

Verdacht auf schwere Körperverletzung

Ein vorschnelles Urteil? Noch ist unklar, in wie vielen Fällen tatsächlich Kochsalzlösung in den Spritzen enthalten war. „Fakt ist, wir wissen nicht, wie viele davon ungeimpft oder nur teilweise geimpft sind", räumt Scholz ein. „Es mag sein, dass jede dritte Spritze manipuliert war, es mag sein, dass es keine weiteren Fälle gibt." Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Für eine Anklage könnten schon die sechs dokumentierten Fälle reichen. Sollte die Frau verurteilt werden, drohen ihr bis zu einigen Jahren Haft.

Ob sich einige der meist älteren Impfwilligen später mit dem Coronavirus infiziert haben und womöglich sogar daran gestorben sind, ist unklar. „Das sind Meldedaten, die hier nicht übereinandergelegt werden – auch aus Datenschutzgründen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Gegenüber dem NDR wies der Anwalt der Krankenschwester den Vorwurf zurück, sie sei Impfgegnerin und habe aus politischen Motiven gehandelt. Er sagte, es gehöre zur Meinungsfreiheit, in sozialen Medien kritische Kommentare zu Corona-Maßnahmen zu teilen. Inzwischen wird gegen die Frau aber auch wegen Urkundenfälschung ermittelt. Nach Informationen des NDR soll sie ihren Impfpass gefälscht haben.

Der Landkreis Friesland ist fast Corona-frei

Ob die Frau der Querdenker-Szene nahestand, dazu gibt die Polizei keine Auskunft. Bis Dezember 2020 gab es im benachbarten Jever eine Ortsgruppe. Sie ist im Augenblick aber nicht mehr aktiv – offenbar mangels Nachfrage. „Die Leuten haben das Denken eingestellt“, sagt ihr Gründer, der Veranstaltungstechniker Oliver Tief, auf Anfrage von Cicero. „Es wird von einer Pandemie geredet, obwohl die Zahlen das gar nicht hergeben.“

Tatsächlich hat der Landkreis Friesland eine der niedrigsten Inzidenzen bundesweit. Derzeit liegt sie bei 1,0. Tief sagt, er kenne die Krankenschwester nicht, aber sollte sie vorsätzlich gehandelt haben, hätte sie seine Bewunderung verdient. Schließlich, behauptet er im Verschwörer-Jargon, seien Impfungen schädlich. Die Frau hätte die Impflinge vor Leid bewahrt. „Hätte sie im Dritten Reich gelebt, würde man sie heute als Heldin verehren.“

„Der Schrecken war groß“

Die betroffenen Besucher des Impfzentrums in Schortens dürften das anders sehen. Der Schrecken sei groß gewesen, heißt es im Bürgerzentrum. Inzwischen hätten sich die Menschen aber wieder beruhigt. Der Landkreis hat die Dienstpläne der DRK-Krankenschwester ausgewertet und jedem, der in dieser Zeit geimpft wurde, eine neue Impfung empfohlen. Das sei auch dann unbedenklich, falls man schon vorher zweimal korrekt geimpft worden sei, heißt es. Kochsalzlösung sei als Substanz unschädlich. Bis zum Abschluss der Ermittlungen behielten alle Impfzertifikate vorerst ihre Gültigkeit.