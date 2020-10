Jetzt erfrischt Frau Herrmann mit der hellsichtigen Aussage, dass die kinderlosen Party People in Berlin den sich verantwortungsvoll verhaltenden jungen Familien mit Kindern die Herbstferien verhageln. Weil die Feierwütigen nämlich die Stadt schön durchinfiziert und über den Inzidenzwert gehoben haben, und die Familien sich also ihre Buchungen in Bayern und an der Ostsee an den Hut stecken können. Gestern haben wir dafür das schöne sperrige Bürokratenwort „Beherbergungsverbot“ gelernt.