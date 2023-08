So erreichen Sie Jens Gnisa:

Wenn von der Krise unseres Rechtssystems die Rede ist, dann wird oft über zu lange Verfahren, zu lasche Urteile oder verstaubte Gerichtssäle gesprochen. Doch das sind nur vordergründige Probleme. Die Krise geht viel tiefer und ist besorgniserregend, sie rührt an die Grundfesten unseres Gemeinwesens, sie betrifft die Politik und jeden einzelnen Bürger. In drei Dimensionen zeigen sich die Probleme: Unsere Justiz wird vergiftet durch schleichende Politisierung, gefährliche Moralisierung und falsche Emotionalisierung. Ihre stabilisierende Funktion kann sie so nicht dauerhaft wahrnehmen.

Die Protestaktionen der „Letzten Generation“ sind ein gutes Beispiel. Sie haben eine große öffentliche Wirkung, sie sorgen für Wut und Ärger bei einzelnen Autofahrern, sie lösen mediale Berichterstattung aus, sie erhitzen die politischen Diskurse. Und sie beschäftigen die Justiz. Und hier zeigt sich, in welche Krise unser Rechtssystem geraten ist.