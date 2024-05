Inside Bürgerdialog - Aus dem Leben einer Klima-Delegierten

Unsere Gastautorin nahm auf Einladung des Bundesumweltministeriums als Delegierte an einem Bürgerdialog in Berlin teil. Was sie dort erlebte, hat bei ihr einen desillusionierenden Eindruck hinterlassen: eine teure Alibiveranstaltung mit grünem Erziehungsauftrag.