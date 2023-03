So erreichen Sie Ingo Way:

Am 6. Februar erhielt Martin Arieh Rudolph, der 1. Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Bamberg, einen Brief von drei Sprechern des „Bamberger Bündnisses gegen Rechtsextremismus und Rassismus“, die Rudolph schwere Vorwürfe wegen einer Rede machten, die er am 9. November vergangenen Jahres bei einer Veranstaltung zum Gedenken an die Pogromnacht von 1938 gehalten hatte. „Aus unserer Sicht haben Sie das Thema verfehlt und die Gedenkrede missbraucht und sie dafür genützt ihre persönliche politische Abrechnung mit der Bundesregierung zu machen“, heißt es in dem Schreiben. Rudolph habe „in der Auseinandersetzung mit der Coronapolitik der Regierung Positionen vertreten, die wir nur von den Gruppierungen in der Corona-Leugner*innenszene kennen, deren antidemokratische, rassistische und antisemitische Positionen Ihnen bekannt sein müssten“. Dafür sei der 9. November „jedoch nicht der vorgesehene Rahmen“. Die Autoren des Briefes „erwarten eine kritische Reflexion.“

Was war vorgefallen? In seiner Gedenkrede zur Pogromnacht hatte Rudolph nicht nur auf das Fortwirken des Antisemitismus im heutigen Deutschland und diverse antisemitische Vorfälle der jüngeren Zeit hingewiesen, sondern unter anderem auch die Corona-Politik der Bundesregierung, die Lockdowns und die Diskriminierung von Ungeimpften kritisiert.