Der 27. Januar ist internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945. Mehrere Organisationen und Verbände veranstalten deswegen an diesem Tag deutschlandweit Mahnwachen. Gerade an diesem Tag findet in Berlin aber auch eine Pro-Palästina-Demo statt. Das ist eine ekelhafte Provokation, keine Frage. Eine Frage ist eher, wie ernst der zuletzt so aktiven Zivilgesellschaft das „Nie wieder“ wirklich ist.

Der Gedenktag fällt in diesem Jahr in einem regelrechten Monat der Demonstrationen. Neben den Bauernprotesten sind das vor allem die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus seit einer Veröffentlichung von Correctiv zu einem Treffen, an dem Mitglieder der AfD und der CDU, beziehungsweise Werteunion, und Rechtsextreme mit Martin Sellner teilnahmen.