Es scheint unglaublich, worauf unser Kollege Götz Aly von der Berliner Zeitung da gestoßen ist: In einem 2018 erschienen Gesprächsband äußert sich Björn Höcke von der AfD eindeutig rechtsradikal. In dem Band erzählt Höcke von seinen Ideen, sollten „neoliberalistische Multikultikräfte – die angeblichen Freunde des Volkstods gewinnen“. Eine Option sei die Errichtung „gallischer Dörfer“ des nationalen Widerstands. Das soll vorwiegend in Ostdeutschland stattfinden, weil bei den Menschen dort „noch großes Potential vorhanden“ sei, um „das inhumane Projekt einer Migrationsgesellschaft zu stoppen“.

Diese Dörfer könnten zur „Auffangstellung“, zur „neuen Keimzelle des Volkes werden“ – „und eines Tages kann diese Auffangstellung eine Ausfallstellung werden, von der eine Rückeroberung ihren Ausgang nimmt“. In dem Zusammenhang spricht Höcke von einem „großangelegtem Remigrationsprojekt“, „wohltemperierter Grausamkeit“, „menschliche Härte und unschöne Szenen werden sich nicht immer vermeiden lassen“, „existenzbedrohende Krisen erfordern außergewöhnliches Handeln“. Auch würden wir bei dieser Gelegenheit „leider ein paar (germanische) Volksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen“. Besonders skandalös an dem Ganzen: Wie konnte das so lange unentdeckt bleiben?