Jetzt hat Friedrich Merz beim Schaulaufen für den Parteivorsitz sogar das größtmögliche Fass überhaupt geöffnet: Auf der Regionalkonferenz gestern im thüringischen Seebach stellte er – fast könnte man sagen en passant – das Grundrecht auf Asyl in Frage: Deutschland sei „das einzige Land auf der Welt, in dem ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung verankert ist“. Wenn man aber eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft wolle, müsse auch offen darüber geredet werden, ob dieses Asylgrundrecht „in dieser Form fortbestehen“ könne. Merz weiß, dass er damit einen Shitstorm heraufbeschworen hat, gegen den sich Hurrikan Florence wie ein mildes Lüftchen ausnehmen dürfte. Denn es geht um ein deutsches Tabu.