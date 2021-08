Es ist die gemeinsame Leitfrage nach den Folgen von Ereignissen, Entscheidungen, Entwicklungen nicht für andere, sondern für einen selbst. Es ist das „Und was macht das mit mir?“ als handlungsleitendes Kriterium. Es ist das Simonis-Syndrom. Das Simonis-Syndrom entstand in der Minute, in der Ministerpräsidentin Heide Simonis an jenem für sie schicksalhaften 17. März 2005 erkennen musste, dass die weitere Landespolitik in Schleswig-Holstein ohne sie stattfinden würde: „Und was wird aus mir?“