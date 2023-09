Entsprechend läuten auf der Seite der routinierten Mahner und Warner die Alarmglocken. Spätestens seit der bayerische Ministerpräsident Markus Söder publik gemacht hat, an Aiwanger als Koalitionspartner und Wirtschaftsminister festhalten zu wollen, wurden routiniert die gängigen Phrasen in den Medienzirkus eingespeist: verheerendes Signal, fatal, Schlussstrich-Mentalität, Rechtsruck. So oder ähnlich die Kommentare der bayerischen Opposition und ihrer Berliner Hauptstadtdependancen. Auch Historiker wie Jürgen Zimmerer (Universität Hamburg) oder Wolfgang Benz (Zentrum für Antisemitismusforschung) schlugen ähnliche Töne an.