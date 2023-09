So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Erkenntnis, dass Deutschlands Sozialsystem längst die Grenzen der Belastbarkeit durch Armutszuwanderung überschritten hat, erreicht acht Jahre nach dem „Wir schaffen das“-Rausch von 2015 nun sogar die Spitzen der Gesellschaft, etwa den sozialdemokratischen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seinen Amtsvorgänger Joachim Gauck. Zuwanderung zu begrenzen, sei „nicht verwerflich“, sondern „politisch geboten“, stellt dieser fest. In der Partei von Angela Merkel und sogar unter jenen, die in Stuttgart mit den Grünen koalieren, spricht man nun von einem „Irrweg“. Der Stuttgarter Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel fordert im Cicero-Interview eine „180-Grad-Wende in der Migrationspolitik“.

Es gibt hierzulande offenbar eine ganz besonders lange Leitung zwischen der Wirklichkeit und der Politik, die eigentlich nach einer oft bemühten Talkshow-Trivialität mit dem Betrachten jener Wirklichkeit beginnt. Aber es scheint sie immerhin zu geben. Also kann es jetzt ja losgehen mit der ernsthaften Einwanderungspolitik.