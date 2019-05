So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

In Großbritannien wird gerade viel über die Wiederholung des Brexit-Referendums gesprochen. In Deutschland hat knapp zwei Jahre nach der Bundestagswahl 2017 deren zweite Wiederholung stattgefunden. Und weil Union und SPD sich nach der Bundestagswahl so begriffsstutzig gezeigt haben und ihre Abwahl sowie die Abwahl ihres Spitzenpersonals nicht begreifen wollten, hat der Wähler, das kollektive Wesen, noch einmal härter zugeschlagen. Für CDU und CSU ist das Ergebnis grauenhaft, für die SPD ein Desaster.

Grüne und AfD profitieren, aber auch die Kleinen Der Widerwille der Wähler gegen die beiden Volksparteien der Großen Koalition hat sich dabei in alle möglichen Richtungen ausgeweitet, nach dem Prinzip: alles, nur die nicht. Die AfD hat davon ebenso profitiert wie in noch stärkerem Maße die Grünen. Extrem stark waren dieses Mal auch die Sonstigen, die kleineren Parteien. Auch die sind plötzlich attraktiv für Leute, die weder mit den Koalitionsparteien, noch der AfD, noch den derzeit so hippen Grünen etwa anfangen können.

