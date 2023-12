Der Soziologe Heinz Bude nennt es „Anti-Politik“, wenn Argumente und Maßnahmen sich nicht an der Realität orientieren, sondern in abgeschlossenen Ideengebäuden gefangen bleiben. Die Migrationskrise ist das dominierende Thema in ganz Europa, das Parteilandschaften umpflügen und Regierungen stürzen kann. Die jetzt gefundene Einigung zur Reform der Asylpolitik ist deswegen überfällig, richtig und wichtig. Doch die Ampel-Regierung, die einerseits auf der europäischen Ebene mitverhandelt, ist auf der anderen Seite nicht in der Lage, den gefundenen Kompromiss beherzt zu verteidigen und vorbehaltlos mitzutragen. Wieder greift der anti-politische Reflex, der sich in Traumwelten flüchtet.