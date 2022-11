Wäre da nicht der Krieg in der Ukraine, was wäre wohl der nächstgrößere Konflikt, auf den sich die Berliner Politik konzentrieren müsste? Akut wäre das sicher der Sahel im westlichen Afrika, sonst vielleicht noch der Jemen. Staaten in der Region Sahel lösen sich auf, und der islamistische Terror breitet sich bis in die Küstenländer am Golf von Guinea aus. In Burkina Faso, Mali oder in Nordnigeria steht schon rund die Hälfte des Staatsgebiets unter der Kontrolle von Dschihadisten. Millionen interner Flüchtlinge suchen Schutz. Malis Hauptstadt Bamako ist vom Zentrum und Norden des Landes fast abgeschnitten; Burkinas Hauptstadt Ouagadougou ist auf dem Zentralplateau des Landes praktisch eingekesselt. Im Niger oder im Tschad sieht es unwesentlich besser aus. Zum Vergleich: In der Ukraine stehen nur noch 20 Prozent des Territoriums unter russischer Kontrolle. Beide Konflikte – die Ukraine und der Sahel – hängen enger zusammen, als mit bloßem Auge erkennbar ist, aber der Reihe nach.

In Mali stehen rund 1000 deutsche Soldaten im Rahmen einer UN-Mission mitten im Kampfgebiet. Dass die Bundesregierung eine strategische Antwort auf die Krise sucht, sollte selbstverständlich sein – besonders nach dem gut vergleichbaren Desaster in Afghanistan.