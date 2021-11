Die „Generation Greta“ gibt es nicht. Das hat die Bundestagswahl gezeigt. Die Grünen holten bei den Erstwählern 22 Prozent, aber ein Prozentpunkt mehr ging an die FDP. An die Partei also, die all jenen als Gottseibeiuns gilt, die befreit von Angebot und Nachfrage lustwandeln wollen durch ein CO2-neutrales Immerda, wo kein Schornstein raucht und jedes Tier ein Freund des Menschen ist; von der Nordseekrabbe bis zum Waldelefanten.

Viele Vertreter*innen der Grünen waren angesichts dieses Wahlverhaltens der Jungen außer sich. Schließlich träumte man im ökodiversen Juste Milieu von einer grünen Bundeskanzlerin. Und als langsam, aber sicher deutlich wurde, dass es dafür nicht reichen wird – allen apokalyptischen Szenarien zum Trotz –, fand man immerhin ein wenig Trost in der Gewissheit, dass die Grünen die Partei der Jungen seien, der Aufgeklärten und Weitsichtigen.