Um ein Haar hätten es die Menschen gar nicht mitbekommen. Während die Corona-Pandemie wieder zum alles überschattenden Thema geworden ist – lediglich ein wenig flankiert von Berichten über die Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus –, hat die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, die Gunst der Stunde genutzt, um mal wieder ihren Lebenslauf zu korrigieren, genauer: ihr Lebenswerk.

Baerbocks viel diskutiertes Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ wird langsam, aber sicher aus den Regalen der Buchhändler verschwinden. Nachgedruckt wird nicht mehr, teilte der Ullstein-Verlag am Donnerstag mit. Das habe Baerbock selbst entschieden. Das E-Paper ist derweil bereits vom Markt verschwunden.

Es ist das letzte Kapitel einer Posse, die nicht der alleinige Grund war, dass Annalena Baerbock nicht die erste grüne Bundeskanzlerin der Bundesrepublik geworden ist. Aber freilich hatte diese Plagiatsaffäre einen großen Anteil daran, dass „die liebe Annalena“ noch im Frühjahr 2021 als politische Heilsbringern von den Titelseiten großer Medien strahlte – und Mitte Juli sogar die taz mit einem deutlichen „Es ist vorbei, Baerbock!“ ihren Rücktritt als Kanzlerkandidatin forderte. Ein aufgeblasener Lebenslauf und ein fleißig plagiiertes Buch waren selbst dem linksalternativen Blatt zu viel des Schmus.

Über 100 Passagen plagiiert

Den Stein ins Rollen gebracht hatte der österreichische Plagiatsjäger Stefan Weber. Er warf Baerbock erstmals im Juni vor, unter anderem von Wikipedia, der Bundeszentrale für Politische Bildung und aus dem Spiegel abgeschrieben zu haben. Aus anfangs fünf Stellen, die eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu fremden Inhalten aufwiesen, wurden am Ende über 100 Passagen. : „Baerbock hat ganz bewusst getäuscht. Das kann kein Zufall mehr sein oder Schlamperei, sondern hat System.“

Ein echtes Reuebekenntnis Baerbocks ist bis heute ausgeblieben. Erstens schien die Grünen-Politikerin die Sache vor allem aussitzen zu wollen. Zweitens war wohl auch ein Ghostwriter an der Entstehung des Buches beteiligt. Will heißen: Niemand, außer den Beteiligten freilich, weiß, welchen eigenen Anteil Baerbock überhaupt hatte an „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ – außer, vom Buchcover zu strahlen. Hat am Ende gar nicht Baerbock plagiiert, sondern jemand, der in ihrem Namen schrieb? Das Ergebnis ist gleichwohl dasselbe.

Immerhin hatte Baerbock im ARD-Sommerinterview noch angekündigt, ihre Quellen für die nächste Auflage transparenter zu machen. Aber auch das ist nun freilich passé. „Der Wahlkampf und die nachfolgenden Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen haben nicht den Raum für die notwendigen Ergänzungsarbeiten gelassen“, wird Baerbock in einer Pressemitteilung des Ullstein-Verlags zitiert. Und weiter: „Es ist absehbar, dass sich dies in den kommenden Monaten nicht ändern wird.“ Es ist wahrscheinlich besser so.

Vom Marketinginstrument zum Risikoprodukt

Aber zurück in die Jahresmitte 2021: Dass die Wucht groß war, die den Grünen und Baerbock in der Plagiatsaffäre entgegenschlug, hatte viel mit der Partei selbst zu tun. Über Jahre von großen Teilen der Presselandschaft bis hin zur Unterwürfigkeit hofiert, hatte man sich eingenistet in der Überzeugung, der Klassenliebling zu sein. Nichtsahnend, dass der moralische Impetus, den man in dieser Zeit fleißig kultivierte, irgendwann auf einen selbst zurückfallen könnte. Wer für sich in Anspruch nimmt, frei von Sünde zu sein, muss eigentlich damit rechnen, dass er früher oder später an den eigenen Maßstäben gemessen wird. Vor allem, wenn er respektive sie ins Kanzleramt will.

Dass die Grünen dies mit Blick auf die Bundestagswahl nicht wenigstens vorhergesehen haben, war mindestens naiv. Denn freilich hätte man prüfen müssen, ob das alles so stimmt, was in Baerbocks Lebenslauf stand, und nicht noch „heimlich“ herumkorrigieren sollen, als darüber schon längst diskutiert wurde. Der Streisand-Effekt lässt grüßen. Und man hätte in der Folge doch erst recht prüfen müssen, ob das bald erscheinende Buch der eigenen Kanzlerkandidatin ein gutes Marketinginstrument ist oder zum nächsten Reputationsrisiko wird. Kurzum: Irgendwer hat bei den Grünen ganz schön gepennt, und es ist ein wenig seltsam, dass hinterher keine Köpfe rollten. Jedenfalls nicht offiziell.

Narrativ von der rechten Schmutzkampagne

Das andere war die himmelschreiende Unfähigkeit der grünen Partei, in Zeiten, in denen es gute und kluge Krisenkommunikation gebraucht hätte, von der eigenen Überheblichkeit wegzukommen. Eigentlich hätte man ohne Umwege ankündigen müssen, die Vorwürfe gegen Baerbock eingängig zu prüfen, und man hätte erstmal die Füße stillhalten müssen. Stattdessen taten viele reflexhaft, was man bei den Grünen ohnehin am besten kann: sich als Opfer inszenieren.

Kaum waren die Plagiatsvorwürfe in der Welt, streuten Parteifreund*innen samt Anhängerschaft schon das Narrativ, wonach es gar keine Plagiatsaffäre gebe, sondern nur eine rechte Schmutzkampagne, an der sich viele Medien der Reichweite wegen beteiligen würden. Sexismus stecke dahinter, nicht Wahrheitsfindung, lautete ein Vorwurf. Ein anderer, dass der Plagiatsjäger Weber vom politischen Gegner beauftragt worden sei, der grünen Kanzlerkandidatin zu schaden. Auf T-Online erschien hierzu sogar ein ziemlich hanebüchener Text, in dem die Autoren, weshalb auch immer, versuchten, eine kleine Verschwörungslegende um den Fall zu stricken. Mit mäßigem Erfolg.

Einsehen, nicht unfehlbar zu sein

Die Causa „Jetzt. Wir wir unser Land erneuern“ taugt als Lehrstück über politische Kommunikation und darüber, wie man es nicht machen sollte. Von den Grünen selbst sollte sie jetzt, wo die Sache einfach auslaufen wird, zudem zum Anlass genommen werden, die eigene PR-Strategie kritisch zu hinterfragen, schon mit Blick auf die künftige Regierungsbeteiligung. Die Grünen könnten aus der Plagiatsaffäre lernen, von ihrem hohen Ross herabsteigen und sich wieder stärker hineinwagen in eine politische Auseinandersetzung, die geprägt ist von mehr Nüchternheit, auch im Umgang mit sich selbst und den eigenen Fehlern. Nur so werden die Grünen, inklusive Baerbock und Robert Habeck, die kommenden vier Jahre als Regierungspartei einigermaßen überstehen können. Denn der nächste Ärger kommt bestimmt.