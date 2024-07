Ich übersetze mir das Gezwitscher so: „Bist du wie ich? Ich singe so.“ Oder: „Ich bin hier. Wo seid ihr?“ „Hier! Hier sind wir! Mit der ganzen Kolonie. Kommt her. Singt ihr wie wir?“ Oder: „Gibt’s hier was zu essen?“– „Klar, jede Menge Mücken.“ Plötzlich erhebt sich ein Dutzend Vögel und verlässt den Baum. „Habt ihr das gehört? Alarm! Könnte ein Angreifer sein! Sind die Nester bewacht?“ Über den Baumkronen kreisen drei junge Fischadler auf der Jagd und schreien krick-rick, darüber brummt ein Kampfjet auf seinem Flug Richtung Ostsee.