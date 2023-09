Deutschland erscheint gerade nicht als das Land, das dem Rest der Welt zeigt, wie der Wohlstand „grün“ erneuert wird. Sondern als eine Republik, die den Versuch dazu mit Verarmung bezahlt. Während – nach der Corona-Krise – in diesem Jahr alle wichtigen Industrienationen ein Wirtschaftswachstum erwarten, rechnet der Internationale Währungsfonds für Deutschland mit einem BIP-Verlust von -0,3 Prozent. Zum Vergleich: Das noch vor kurzem als Wirtschaftssorgenkind betrachtete und inzwischen von der in deutschen Medien als „Postfaschistin“ beäugten Giorgia Meloni regierte Italien kann mit einem Plus von 1,1 Prozent rechnen.