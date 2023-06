Manchmal aber zeigt sich die neue Sturmgeschützbesatzung auch gütig. Heute hat man sogar dem Bundeskanzler ganz nonchalant die Gegenehmigung erteilt, die Ministerpräsidentin des drittgrößten EU-Mitgliedslandes Italien zu besuchen. „Muss das sein? Ist es richtig, dass der Bundeskanzler einer Postfaschistin die Hand reicht?“ Diese „einfache Frage“ stelle sich, so behauptet der Italien-Korrespondent vor dem Besuch des Bundeskanzlers bei Ministerpräsidentin Giorgia Meloni – und gibt dem Sozialdemokraten seinen Dispens: „Wenn Meloni ihren Nationalismus entsorgen und Italien in der Mitte Europas halten will, verdient sie seine Unterstützung.“ Denn: „Integrieren statt ausgrenzen, versöhnen statt spalten“, das sei die vernünftigere Strategie. Oje, hoffentlich bringt das den Kanzler nicht auf falsche innen- und parteipolitische Gedanken angesichts der jüngsten Umfrageergebnisse.