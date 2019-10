Demokratie ist langsam, und das ist im Prinzip auch gut so. Das System der Checks and Balances, die Berücksichtigung der Rechte Einzelner (etwa beim Bau von Stromtrassen), die edle Suche nach dem Kompromiss, all das macht diese Staatsform zur Besten unter den Schlechten, wie Winston Churchill einmal pointiert bemerkt hat. Es ist ja vielleicht auch gar nicht erstrebenswert, einen Großflughafen in nur fünf Jahren zu bauen, wie zuletzt in Peking, weil die Vermutung naheliegt, dass hier Anwohnerrechte buchstäblich plattplaniert werden. Die Frage aber ist: Muss es sein wie in Berlin, dass der ursprüngliche Eröffnungstermin schon acht Jahre überschritten ist und immer noch keine Ende des Buddelns und Bauens in Sicht?