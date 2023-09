Endlich mal wieder eine Demokratie-Studie! Es ist gerade zwei Wochen her, da warnte die Körber-Stiftung, das Vertrauen der Deutschen in die Demokratie nehme ab. Das war ein hübscher Clickbait. Denn bei dem Stichwort Misstrauen in die Demokratie sieht man zwischen Flensburg und Berchtesgaden traditionell gleich „Weimarer Verhältnisse“ am Horizont des politischen Alltags dämmern.

Bei näherem Hinsehen zeigte sich jedoch, dass die Studie der Körber-Stiftung allenfalls die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung und der sich in den letzten Jahren herausgebildeten Parteiendemokratie dokumentierte, nicht aber mit der Demokratie an sich. Doch man kann ein guter Demokrat sein und zugleich unserer Parteiendemokratie in ihrer derzeitigen Form kritisch gegenüberstehen.