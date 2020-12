So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Zuletzt erschien von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Viren sind politisch neutral – könnte man meinen. Viren sind nicht links und Viren sind nicht rechts. Viren machen auch nicht Halt vor politischen Gesinnungen. Sie befallen Sozialisten und Konservative, Links-Liberale und Rechts-Liberale und was es sonst noch so alles an Bindestrichideologien gibt. Weltanschaulich anfälliger sind hingegen die politischen Maßnahmen, die gegen eine Pandemie ergriffen werden. Schon die Frage, wann eine Pandemie eine Pandemie ist, ist immanent politisch. Ganz zu schweigen von den Verordnungen, mit denen ein Staat versucht, eine Pandemie einzudämmen.

Doch Hand auf’s Herz. Was sind eigentlich linke und was sind rechte Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie? Sind strenge Ausgangssperren links? Oder sind sie rechts? Wie sieht es mit Ladenschließungen aus? Oder mit dem Verbot kultureller Veranstaltungen? Allein, dass eine politische Einordnung solcher staatlichen Interventionen schwerfällt, ist bezeichnend. Und zeigt, wie sehr die ideologischen Felder im Fluss sind. Denn noch vor wenigen Jahrzehnten wäre sonnenklar gewesen: Autoritäre obrigkeitsstaatliche Maßnahmen sind konservativ. Und die Linke ist antiautoritär und staatsskeptisch. So ändern sich die Zeiten.