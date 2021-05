Man könnte diese Geschichte auch von der anderen Seite aus erzählen. Rechts wäre dann links, und links wäre rechts. Und die Allee dazwischen wäre kein Graben, sondern einfach nur eine Straße, gesäumt von alten Kastanien.

Es ist der 1. Mai 2021. In der Innenstadt von Weimar haben sich an diesem ersten warmen Frühlingstag Hunderte Menschen versammelt, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu demonstrieren. Kritiker der Maßnahmen, Menschen, die man in den zurückliegenden Monaten „Querdenker“ zu nennen gelernt hat, haben zu einer Kundgebung in der Nähe der gutbürgerlichen Carl-August-Allee aufgerufen. Die Stadtverwaltung hat die Demo verboten. Die Veranstalter haben geklagt, doch die Gerichte haben das Verbot bestätigt. Das übliche Katz-und-Maus-Spiel. Routine im zweiten Jahr einer Republik, der im Zuge der Pandemie immer mehr die Nerven durchzugehen drohen.

Am Ende sind dennoch einige Hundert Menschen in die Klassikstadt an der Ilm gekommen. Vielleicht sind es Tausend. Diese Zahl zumindest wird am Abend von der Polizei bestätigt. Bevor sie sich zum Pulk und schließlich zum großen Schwarm verdichten, hocken viele um ein paar Blumenbeete vorm Hauptbahnhof herum und warten Kranichen gleich auf irgendein Zeichen. Wenige Hundert Meter die Straße herauf kommt es währenddessen zu ersten kleineren Rangeleien: Jenseits der Carl-August-Allee haben sich jüngere Anhänger der Antifa gegen die Demonstranten in Stellung gebracht. Auch das gehört längst zur Routine dazu.

Wer will schon ein Nazi sein?

Wer an diesem Tag in der Mehrheit ist, ist eigentlich egal. Denn wie schon gesagt, man könnte diese Geschichte auch von der anderen Seite aus erzählen. Also vom Jenseits ins Diesseits. Wie einfach das wäre, beweist ein Zwischenfall am Nachmittag: „Nazis raus!“, ertönt es plötzlich von drüben. Und „Nazis raus!“ heißt es auch hüben. Die Gegendemonstranten grölen, die Demonstranten grölen zurück. „Freiheit, keine Diktatur!“ Dieselben Parolen hier wie da. Wer möchte schon ein Nazi sein? Ein junger Schlacks jedenfalls mit verschlissener OP-Maske und schwarzem Hoodie über der Brust schaut desorientiert über die Straße rüber.

In sein Blickfeld gerät dabei eine kleine Frau von Anfang 50. Auch sie stimmt in den Chor mit ein: „Nazis raus!“ Dann hält sie inne und fährt sich mit der Hand durch die kurz geschnittenen blonden Haare. Ihre Tochter, sagt sie, stünde drüben auf der anderen Seite. Sie lacht. Ein Lachen, das zu schnell aus der Kehle herausgehuscht kommt, als dass es wirklich zu überzeugen wüsste. „Da drüben“, sagt sie, während ihr Finger zu dem roten Pavillon auf der anderen Straßenseite zeigt. Um den haben sich ein paar Jungspunde der Antifa versammelt. Empört, aber letztlich gelangweilt stehen sie sich ihre schwarz-beschuhten Füße in den Bauch. Die kleine Frau, nennen wir sie Dagmar, scheint es noch nicht ganz fassen zu können: „In den kommenden Wochen zieht sie aus.“

Bin ich denn der einzige?

Dabei war doch Dagmar sonst auch immer auf der anderen Seite: Antirassismus, Antiatomkraft. Ganz wie die Tochter. Jetzt aber – Anti-Corona. Sie habe irgendwann zu zweifeln begonnen. Die Zahlen. Die Kollateralschäden. Zu viel gelesen, zu wenig geglaubt. Und das, obwohl sie doch selbst im Gesundheitswesen arbeite. Dagmar erzählt das, als müsste sie es doch besser wissen. Vielleicht, wenn sie sich etwas Mühe gäbe? Nein, die Frau mit der dunklen Jeans ist da unbeirrbar. Da ist was, sagt sie, das stimme halt nicht. Und das habe sie hierher auf die Straße getrieben – zu denen, die von jenen am Pavillon als Nazis beschimpft werden. Verschworen, verschwurbelt oder schlichtweg Faschisten. Bei der Arbeit, sagt Dagmar, könne sie kaum noch darüber reden. Und für die Tochter stehe sie jetzt halt irgendwo rechts.

Sie erzählt das so nüchtern, als wäre es nur eine irre Geschichte. Eine Randspalte aus der Zeitung oder eine Episode aus einem Roman: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich (…) zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.“ Doch immer mehr Menschen scheinen sich auf diese Art verändert zu haben. Manche erkennen sich selbst nicht mehr wieder, andere zweifeln an der Gesellschaft, wieder andere gar an der Demokratie als Ganzes. Dagmar sagt, bei ihr habe das mit den Grundrechtseinschränkungen begonnen. Da sei irgendwas ins Rutschen geraten.

Mit diesem Gefühl steht sie nicht alleine. Eine Studie der Universität Bielefeld mit dem Titel „Freiheit(en) in unsicheren Zeiten“ hat bereits für den Beginn der Corona-Krise herausgefunden, dass sich immerhin 38 Prozent der Befragten damals stark oder sehr stark von den Grundrechtseinschränkungen betroffen sahen. Am häufigsten wurde dabei auf die Versammlungsfreiheit oder auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit verwiesen. Gut ein Viertel der Befragten gab aber auch an, sich durch die Maßnahmen in der in Artikel 1 des Grundgesetzes zugesicherten Würde verletzt zu sehen. Hieß es nicht einst, die sei im Kern unantastbar?