So erreichen Sie Ingo Way:

Und wieder wurde einer zum Schweigen gebracht. Der Autor und „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber will sich nie wieder zum Thema Islam äußern. Auslöser war ein Angriff auf seine Person bei einer Veranstaltung der Friedrich-Schiller-Universität Jena Ende August. Linksradikale Aktivisten hatten ihm eine Torte ins Gesicht geworfen, nachdem sie Flugblätter verteilt hatten, auf denen Schreibers Kritik am politischen Islam mit dem antisemitischen Nazi-Propagandafilm „Jud Süß“ in Verbindung gebracht wurde. Die Störer bezeichneten Schreiber als „rassistisch und islamfeindlich“, ja, gar als Rechtspopulisten. Besondere Ironie: An jenem Abend ging es überhaupt nicht um den Islam, vielmehr wollte Schreiber sein neues Buch „Glück im Unglück. Wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe“ vorstellen.

Der Optimismus ist ihm jetzt vergangen. Im Interview mit Zeit-Herausgeber Giovanni di Lorenzo sagte er: „Ich werde mich zu allem, was mit dem Islam auch nur im Entferntesten zu tun hat, nicht mehr äußern. Ich werde keine Bücher dazu schreiben, ich lehne Talkshow-Anfragen ab, ich mache das nicht mehr.“ Die Torten-Aktion, die er als „kindisch“ bezeichnet, war dabei lediglich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Viel schwerer wogen für ihn die jahrelangen Anfeindungen, auch von Kollegenseite, die dem Angriff vorausgingen, sowie die fehlende Solidarität, die ihm nachfolgte.