Es ist die Zeit der Markenkern-Spezialisten. In diesen Tagen werden der Union von allerlei prominenten Auskennern neue Interpretationen ihres inhaltlichen Zentrums und ihrer strategischen Optionen angeboten. Sei es, dass das christliche Profil durch „Bürgerlichkeit“ ersetzt werden soll oder dass es gegen den Konservativismus in der Partei eingesetzt wird. Viele fürchten eine Anpassung an den linksgrünen Zeitgeist, andere wollen sich von den Resten der kirchlichen Milieus nicht in die Tiefe ziehen lassen, eine weitere Gruppe warnt vor dem Ghetto der Ewiggestrigen.

Aber im konservativen Denken geht es eben nicht um das Ewiggestrige, sondern um das Ewiggültige. Antoine de Rivarol formulierte das in einer Weise, die den Konservativismus von allen tumben Traditionalismen deutlich abhebt: Konservativ zu sein, das bedeutet nicht, an dem zu hängen, was gestern war, sondern aus dem heraus zu leben, das immer gilt.