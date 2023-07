Der Berliner Tagesspiegel brach in diesen Tagen geradezu in Jubel aus. „Jetzt geht’s los: Die CDU und die Linke nähern sich an. Zumindest in Thüringen. Und das ist auch bitter nötig“, hieß es in einem Leitartikel. Dem linksliberalen Blatt hatte Mike Mohring, Mitglied des CDU-Bundesvorstands, den Anlass zu diesem begeisterten Ausbruch geliefert.

Der Thüringer CDU-Politiker zeigte sich nämlich offen für Gespräche seiner Partei mit der Linken. Dem Portal The Pioneer sagte Mohring, in der Partei des linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow arbeiteten Leute, die „ihre Sache mit Sinn und Verstand machen“. Nach der Wahl müsse die Union daher im Zweifel auch mit der Linkspartei sprechen. „Die alten Bonner Koalitionsmodelle sind perdu.“