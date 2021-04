Die Bundesregierung tritt auf die Bremse. Es ist nicht irgendeine Bremse. Bundesnotbremse, so nennt sie das, was sie plant, um abzuwenden, was kaum noch abzuwenden ist. Den Notstand auf den Intensivstationen. Übersteigt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen den Wert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, sollen automatisch einheitliche Corona-Regeln greifen. Geschäfte sollen dann zum Beispiel geschlossen werden. Ab 21 Uhr soll eine nächtliche Ausgangssperre beginnen. So sieht es der Entwurf des novellierten Bundesinfektionsschutzgesetzes vor, über das gestern in erster Lesung im Bundestag debattiert wurde.

Es war großes Kino, das der Bundestag da bot. Ein Schlagabtausch zwischen den Regierungsparteien und der Opposition. Hier die Kanzlerin, die auf die ihr eigene, stoische Art um Verständnis für eine nächtliche Ausgangssperre warb. „Ist es eine verhältnismäßige und erforderliche Maßnahme? Ich komme zu dem Ergebnis: Ja!“ Dort der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, der völlig eskalierte. „Ich hätte erwartet, dass Sie nach dem Osterruhen-Desaster nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Vorschlägen in den Bundestag kommen. Bei Anne Will haben sie ja gesagt: ‚Viel Zeit haben wir nicht mehr.‘ Das ist aber drei Wochen her. Und passiert ist: NICHTS!“

Der Anschein von Aktionismus

Und das war auch schon das Beste, was man über diese Sitzung sagen kann. Das Parlament müffelt zwar schon ein bisschen, seit es die Entscheidungsgewalt in der Corona-Frage an eine MPK delegiert hat, deren Mitglieder ihre Beschlüsse immer gleich wieder in den Papierkorb warfen, kaum hatten sie diese der Presse vorgestellt. Aber es lebt noch. Seine Reflexe funktionieren jedenfalls einwandfrei. Und wenn wir uns später daran erinnern, wie müde, desillusioniert und zermürbt wir am Ende dieses zweiten Lockdowns waren, dann werden wir uns vielleicht wieder an dieses Wort erinnern: Bundesnotbremse.

Die Bundesregierung versuchte damit, den Anschein zu erwecken, als tue sie endlich was. Und das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn auf die Notbremse kann man ja nur treten, wenn man mit hoher Geschwindigkeit von A nach B unterwegs ist. Und davon kann gerade keine Rede sein. Die Regierung steht schon jetzt auf der Bremse. Seit 13 Monaten eiert sie mehr oder weniger unentschlossen von Halblockdown zu Halblockdown.