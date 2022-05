Das betrifft aber in erster Linie den Stil und die Tonlage, weniger den Inhalt. Da bleibt Scholz bei seiner üblichen Methode, nur zu beantworten, was er will. Und vieles auch nur so ungefähr. ZDF-Chefredakteur Peter Frey und seine designierte Nachfolgerin Bettina Schausten haken zwar gelegentlich nach. Aber sie vermögen es – anders als die Demonstranten am Sonntag – nicht, ihn so richtig aus der Reserve zu locken. Vor TV-Kameras ist Scholz eben Scholz.