Ein Sommertag im August 2021, viele sitzen in der Eisdiele und schauen hinauf zur runden Bühne. Auftritt Annalena Baerbock, die hier den Wahlkreis gegen Olaf Scholz gewinnen will, auf einem Platz in der Potsdamer Innenstadt. Die Kanzlerkandidatin gibt Autogramme, dann spricht sie über die Flüchtlingspolitik. „Wir haben Platz“, das sei die Devise gewesen angesichts der schrecklichen Bilder vom Mittelmeer, ruft sie dem Publikum zu. Und sie wiederholt den Satz energisch: „Wir haben Platz!“ Das müsse der Maßstab für die nächste Bundesregierung sein. „Wir müssen auf Humanität setzen.“

Es gibt Applaus von der Basis für die Spitzenfrau der Grünen. Nur zwei Jahre ist das her. Doch die Bilder und Worte wirken wie aus einer anderen Welt. Inzwischen ist Olaf Scholz Bundeskanzler und Annalena Baerbock Außenministerin in einer Ampelkoalition. Inzwischen hat Wladimir Putin die Ukraine überfallen, der Krieg dauert schon anderthalb Jahre. Deutschland hat über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Und auch die Zahlen der Asylbewerber steigen wieder an.