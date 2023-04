So erreichen Sie Ludger Möllers:

Ludger Möllers ist langjähriger Militärexperte und Reporter bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg.

Immerhin, den Kampf um die Bilder hat Boris Pistorius (SPD) schon gewonnen. Es ist der olivgrüne Parka, in dem er sich bei minus zehn Grad in Litauens Kiefernwäldern zeigt – dazu Wollmütze und dicke Handschuhe –, die die Stöckelschuhe seiner Amtsvorgängerin vergessen machen. Der neue Verteidigungsminister ist im neuen Job angekommen, es ist eine Art Kaltstart mit Geländegewinn, wie man militärisch sagen würde. Nur gleichzeitig brennen die anderen Fronten, an denen er eigentlich kämpfen muss, weiterhin lichterloh. Die Bundeswehr hat den Kaltstart noch lange nicht absolviert.

Ein Jahr nach Ankündigung der Zeitenwende steht die Bundeswehr schlechter da als je zuvor. Das sagt nicht etwa die Opposition, das sagt die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), in ihrem neuen Bericht. Und das sagt auch der Chef des Deutschen Bundeswehrverbands, André Wüstner, der davor warnt, immer mehr Bestände an die Ukraine abzugeben.