Stein des Anstoßes: Der Fall Sophia Lösche

Welches Gewaltopfer gemeint war, war uns sofort klar. Cicero hatte am 10. Oktober ein Interview mit Andy Lösche veröffentlicht. Dessen 28-jährige Schwester Sophia war im Juni als Tramperin zu einem marokkanischen Fernfahrer in den Lkw gestiegen und einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ihr Bruder Andy, ein Politiker der Grünen, bekommt seither nicht nur anonyme Hassmails von Menschen, die Ausländer hassen. Er wehrt sich auch dagegen, dass ein Foto von Sophia, das die Polizei bei der Suche nach ihr verwendet hatte, in Chemnitz bei einer Demonstration der AfD und Pegida gezeigt wurde – ohne Einverständnis der Familie. „Ihr wurde vor ihrem Tod Gewalt angetan – und jetzt noch einmal. So empfinde ich das zumindest“, sagte Andy Lösche Cicero.