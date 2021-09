So erreichen Sie Alexander Marguier:

Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich: Das ist wahrscheinlich noch das Freundlichste, was sich über Armin Laschets Präsentation seines „Zukunftsteams“ an diesem Freitagvormittag sagen lässt. Die Veranstaltung war als Befreiungsschlag in einem bisher unterirdisch geführten Wahlkampf des Kanzlerkandidaten der Union geplant gewesen. Und dann das: acht Personen, von denen allenfalls zwei einem größeren Publikum überhaupt bekannt sein dürften. Seinen Sinn für Humor scheint Laschet trotz desaströser Umfragewerte jedenfalls nicht verloren zu haben.

Es heißt, der NRW-Ministerpräsident habe mit seiner Riege die ganze Bandbreite von CDU und CSU aufzeigen und klarmachen wollen, dass nicht nur die Mitglieder des Bundeskabinetts mit Kompetenz gesegnet sind. Das ist zweifellos richtig. Aber drei Wochen vor dem Urnengang (und während einer bereits laufenden Briefwahl) zum Teil völlige No-names in den Vordergrund zu schieben, das zeugt dann doch von einer Mischung aus aberwitziger Risikobereitschaft und offensichtlicher Verzweiflung. Schon klar, dass der Kanzlerkandidat kein wirkliches Schattenkabinett aufstellen kann, wenn zeitgleich ein bestehendes Kabinett mit Leuten aus den eigenen Parteien im Amt ist. Aber wozu dann dieses heutige Schaulaufen, das in dieser Form erst recht keinen Sinn ergibt?