Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Die Nervosität in der Union steigt inzwischen stündlich und wird demnächst zur Panik ausarten. Er kommt nicht in die Gänge, er scheitert jedesmal aufs Neue in Interviews, er behauptet inzwischen nicht einmal mehr, zu wissen, was er eigentlich im Kanzleramt will, also wenigstens in den ersten 100 Tagen.

Was in dieser Konstellation auf der Hand läge, nämlich die Präsentation eines Ideal-Kabinetts, damit sich die Wähler endlich eine Vorstellung machen können, was sie personell im Falle eines Wahlsieges erwartete, wenn schon der Kandidat selbst so seltsam amorph bleibt, fand bisher ebenfalls noch nicht statt.