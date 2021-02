Am 1. Juni 1995 saßen sie sich erstmals gegenüber, an einem großen Holztisch im Keller des Edelitalieners Sassella im Bonner Stadtteil Kessenich. Laschet, Özdemir und ein weiteres Dutzend junger Abgeordneter von CDU und Grünen: Peter Altmaier war dabei, Norbert Röttgen, Ronald Pofalla. Die Pizza-­Connection, die in Wirklichkeit gehobene italienische Küche aß, lotete erstmals schwarz-grüne Gemeinsamkeiten aus. Laschet gehörte zu den Drahtziehern der Gruppe, wie sich der Grünen-­Veteran Rezzo Schlauch erinnert. Der damals 34-jährige Bundestagsneuling warb in seiner Fraktion für die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft – und arbeitete damit gegen den damaligen Common Sense der CDU.