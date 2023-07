Wie umfassend Angstgefühle die deutschen Gesellschaft durchdringen, merkt man vor allem daran, dass beide politischen Großlager gleichzeitig ihre jeweilige Untergangserzählung kultivieren. Diese lagerübergreifende Untergangsstimmung ist neu. War es bis weit in das 20. Jahrhunderts hinein vor allem ein Privileg der politischen Rechten, in Pessimismus und Niedergangsphantasien zu schwelgen, so steigerte sich seit den 1960er Jahren die politische Linke zunehmend in dystopische Visionen hinein: Atomkraft, Atomrüstung, Waldsterben und Ressourcenverbrauch lauteten die Schlagworte. Schließlich kam der Klimawandel.