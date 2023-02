Der Berliner Humor ist schon etwas sehr Besonderes. Kennen Sie etwa den: „Ick kieke, staune, wundre mir. Uff eenmal jeht se uff, de Tür. Ick jehe raus und kieke. Und wer steht draußen? – Icke!“ Klar, das ist ein Klassiker unter den eher seichteren hauptstädtischen Schenkelklopfern. Doch was er aussagt, ist von zeitloser Aktualität. In etwa lässt es sich so zusammenfassen: Selbst wenn du mal einen schlechten Lauf gehabt haben solltest und irgendwo rausgeflogen bist – aus der Kneipe, aus dem Abgeordnetenhaus, ja vielleicht aus der Regierung –, am Ende ist das gar nicht so schlimm. Auch vor der Tür dreht sich alles um die berühmtesten drei Worte in Berliner Zunge: Icke! Icke! Icke!

Es ist schon etwas verwunderlich, dass niemand beim gestrigen Talk auf den schweren cremefarbenen Ledersesseln im ARD-Studio von Anne Will, als es um die Wahl in Berlin ging, auf die Idee kam, diesen alten Abzählreim noch einmal zu bemühen. Denn inhaltlich bewegten sich fast alle Gäste im Windschatten dieses sehr speziellen Berliner Witzes. Besonders aber Saskia Esken, Co-Vorsitzende der SPD, und Omid Nouripour, in gleicher Position bei Bündnis 90/Die Grünen unterwegs, konnten es nicht lassen, die Politik der je eigenen Parteien noch nicht endgültig verloren zu geben.

Dabei haben die bei der gestrigen Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus nicht nur ordentlich Federn lassen müssen. Keine der bisherigen Regierungsparteien hat es auch nur annähernd geschafft, die meisten Stimmen auf sich zu vereinen. Der Sieg des Abends ging eindeutig an Kai Wegner, den Spitzenkandidaten der Berliner CDU. Und doch redeten Esken und Nouripour bei Anne Will ganz so, als hätten andere die gestrige Wahl vermasselt; auf keinen Fall aber sie.

Gegen den Gewinner anregieren

13 Monate seien eben einfach zu wenig Zeit gewesen, so Nouripour. Da könne man Wähler noch nicht von der Berliner Linkskoalition überzeugt haben. Selbst wenn mittlerweile 74 Prozent der Wahlberechtigten laut einer Umfrage angeben, sie seien „wenig bis gar nicht zufrieden mit der Arbeit des Senats“, ist das für Nouripour kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.

Im Gegenteil: Hatte nicht Ole von Beust Mitte der 2000er-Jahre in Hamburg auch schon einmal bewiesen, dass man Koalitionen notfalls auch gegen den eigentlichen Wahlgewinner auf die Beine stellen kann? Saskia Eskens historisches Bewusstsein reichte sogar noch wesentlich weiter in die bundesrepublikanische Vergangenheit zurück: Anfang der 1950er-Jahre muss es wohl gewesen sein, so erzählt sie, da habe die CSU in Bayern doch glatt schon einmal versucht, gegen den damaligen Wahlsieger SPD zu regieren.

Was stört uns also die desolate Situation von heute, wenn es gestern zuweilen auch schon nicht besser war? Es muss wohl in etwa an dieser Stelle gewesen sein, dass dem dritten Gast aus Reihen der Bundespolitik der Kragen platzte. Jens Spahn, Mitglied des CDU-Präsidiums, drängte es plötzlich, klarzustellen, dass die SPD in Berlin nicht seit 13 Monaten, sondern sage und schreibe seit 20 Jahren in der Regierung sitzt. Und für die meisten anderen bisherigen Koalitionspartner sei das ganz ähnlich. Kurz: „Es gibt keine politische Legitimation zum Weiterregieren.“

Zurück zu den großen Themen

Während Esken danach etwas düpiert dreinschaute und in gewohnter Manier ihren Mund spitz stellte, zeigte Nouripour plötzlich sogar die Größe, als erster und einziger Gast der Runde dem Wahlsieger Wegner zu gratulieren. Doch da goss die Münchner Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, neben Pioneer-Chefredakteur Michael Bröcker parteiunabhängiger Experten-Sidekick der Sendung, etwas Wasser in Spahns spritzigen Wein: „Es gibt einen gefühlten Regierungsauftrag“, bestätigte sie, aber Gefühle brächten in der Politik nichts. „Das ist nichts, was rechtlich verbürgt ist".



Also zurück auf Los und noch einmal ran an die großen Wahlkampfthemen sowie an die Performance der Berliner Spitzenkandidaten: War es etwa gut, dass Friedrich Merz mit seinem umstrittenen Wort von den „kleinen Paschas“ den Wahlkampf polemisch angeheizt hatte? Ja? Nein? Meinungen? Was folgte, war ein Schlagabtausch, wie man ihn in den vergangenen Woche so oft schon gehört hatte: Saskia Esken bemühte sich zwar, festzustellen, dass es „inakzeptabel“ sei, mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten zu schießen, sagte sonst aber das, was sie immer sagt: Kriminalität sei vor allem ein soziales Problem; und überhaupt – eigentlich sei die Jugendkriminalität in der Hauptstadt doch seit Jahren rückläufig. Nouripour, mit Esken im Bund wie im Land verkoalitioniert, nahm den Staffelstab gerne auf: Es gebe Integrationsdefizite, klar. Aber, so unterstrich er, Kriminalität sei kein Einwanderungsthema.

Und dann Journalist Bröcker: Mit einer Aufklärungsrate von gerade einmal 45 Prozent, mit fehlenden Bodycams bei Polizisten und einer Verunmöglichung der Beweissicherung sei die Stadt „dramatisch unterregiert“. Nach 20 Jahren Regierung, so Bröckers durchaus emotionaler Argumentationsausbruch, sei es an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Man müsse, so entfuhr es ihm in Richtung Esken und Nouripour, schon mit einer anderen Demut in einen solchen Abend gehen. Rums! Ein zweiter Kragenplatzer!

Der Druck wird steigen

Schnell also zu einem anderen Thema: Den bundespolitischen Folgen der Wahl oder, noch besser, ein Gespräch über den abwesenden Vierten – die FDP. Zumindest in dem Punkt waren sich nahezu alle Gäste einig: Irgendwie schon schade, dass die Liberalen nicht mehr im kommenden Abgeordnetenhaus mit dabei sein werden. Während Jens Spahn etwa generell „liberale Stimmen“ in deutschen Parlamenten vertreten wissen will, blickten Esken und Nouripour auf die Ampelkoalition im Bund: Da laufe es nach Meinung der SPD-Co-Vorsitzenden nämlich eigentlich supergut: „In 95 Prozent der Fälle sind wir uns einig“, so Esken. Eine Harmonie, die auch Nouripour so oder ähnlich zu empfinden scheint.

Und wieder war es Bröcker, der die Idylle trübte: Die Krisen der ersten Monate hätten die tatsächlichen ideologischen Gräben innerhalb der Ampel nur verdeckt; jetzt aber – Habecks Differenzen mit Lindner zeigten es – kämen die wahren Konflikte allmählich ans Licht.

Die FDP sei, so glaubt es auch Politologin Münch, in einer sehr schlechten Situation. Sie müsse sich allmählich überlegen, zu wem sie als Partei eigentlich anschlussfähig sei. Weder links noch rechts von ihr scheine das aktuell zu funktionieren. Für den Bund heißt das: Der Druck wird steigen. Und für das Land Berlin? Da ist zumindest die FDP erst einmal draußen. Aber wie anfangs bereits beschrieben: Auch bei Niederlagen kann es in Berlin vorkommen, dass sich alles um die Verlierer dreht. Und wer steht draußen? Icke! Für Esken und Nouripour sicherlich die erschütterndste Feststellung des gestrigen Abends.