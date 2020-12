Deutschland geht von Mittwoch an in den nächsten halbharten Lockdown, und alle sind sich darin einig, dass dieser Schritt gewissermaßen alternativlos ist. Zumindest, wenn die Talkrunde von Anne Will an diesem Sonntagabend als Abbild der Gesellschaft gelten kann. Was sie natürlich nicht war, aber immerhin kam neben den Landespolitikern Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) und Armin Laschet (NRW), dem Intensivmediziner Uwe Janssens sowie der Journalistin Kristina Dunz auch der Münchener Philosophieprofessor Julian Nida-Rümelin zu Wort. Und dieser ist während der bisherigen Pandemie-Monate gewiss nicht als Corona-Hardliner in Erscheinung getreten.

Doch selbst Nida-Rümelin wollte die heute beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen nicht grundsätzlich in Zweifel ziehen. Es „bleibt nichts anderes übrig“, so sein Fazit angesichts der wieder rapide gestiegenen Infektionszahlen. Man habe die Dinge während der entspannteren Sommermonate allerdings treiben lassen und sei deshalb unvorbereitet in die aktuelle zweite Corona-Welle geraten, so der Philosoph, der auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist. Letztere Funktion wurde insbesondere daran deutlich, dass Nida-Rümelin als einziger Diskutant daran erinnerte, dass auch die Kollateralschäden von Lockdowns berücksichtigt werden müssten, und diese würden aller Voraussicht nach allein in den Entwicklungsländern des globalen Südens bis zu 30 Millionen Todesopfer bedeuten, unter anderem wegen unterbrochener Lieferketten.

Gegen die Datenschutzbedenken

Nida-Rümelin war es auch, der als einziger in der Runde von sich aus Tracking-Apps wie etwa in Süd-Korea und Taiwan befürwortete, um Infektionen besser als bisher nachverfolgen zu können. Diese seien zwar mit dem westlichen Verständnis von Datenschutz nicht in Übereinstimmung zu bringen, allerdings gehe es in der aktuellen Situation darum, verschiedene Grundrechtseinschränkungen gegeneinander abzuwägen. Denn auch Unternehmer, die jetzt ihre Geschäfte schließen müssten, seien in ihren Freiheiten massiv eingeschränkt. Als Anne Will bei diesem heiklen Thema vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten wissen wollte, wie er dazu stehe, bekannte Armin Laschet nach einigem Zögern, es dürfe keine „übertriebenen Datenschutzbedenken“ geben. Dem stimmte auch der Intensivmediziner Janssens gerne zu.

Ansonsten kreiste die Debatte, die über weite Strecken viel Selbstaffirmation enthielt, um die Frage, warum man jetzt wieder in einen Lockdown gehen müsse, wo doch genau das im Sommer ausgeschlossen worden war. Stichhaltige Antworten konnte niemand geben; Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig sagte sinngemäß lediglich, wenn alle Menschen ihrer Verantwortung gerecht geworden wären, hätte der heutige Schritt vermieden werden können. Was nichts am Eindruck ändert, dass die politischen Verantwortungsträger von den rapide gestiegenen Infektionszahlen offenbar kalt erwischt wurden. Aber im Nachhinein sind Vorwürfe in Richtung der Politik leicht formuliert. Immerhin kam in diesem Zusammenhang auch das „Tübinger Modell“ des dortigen Oberbürgermeisters Boris Palmer zur Sprache, der mit konsequentem Schutz der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen wohl tatsächlich sehr viel Gutes bewirkt hat. Zumindest wollten weder Schwesig noch Laschet die Erfolge des Tübinger Kommunalpolitikers in Abrede stellen.

Warum erst von Mittwoch an?

Deutlich wurde während der Sendung auch, dass die Regelungen, die über die Weihnachtsfeiertage gelten sollen, weder nachvollziehbar noch sinnvoll sind. Wie viele Leute aus wie vielen Hausständen mit ihren Lebenspartnern nun über die Feiertage unter dem Christbaum sitzen dürfen, konnte die Journalistin Kristina Dunz nicht wiedergeben, was freilich nicht an ihrer Begriffsstutzigkeit lag. Denn auch Armin Laschets diesbezügliche Erklärungsversuche waren für die normalen Zuschauer keine wirkliche Hilfe. Einigkeit herrschte allenfalls dahingehend, dass es sinnvoll sei, Weihnachten dieses Jahr in möglichst kleiner Besetzung zu begehen. Staatlich dekretierte Kontaktverbote auch während der Feiertage entsprächen hingegen nicht der „Lebensrealität“, so der Ministerpräsident von NRW. Ob sie der Stringenz bei der Pandemie-Bekämpfung entsprechen, das muss dann wohl jeder Zuschauer für sich beantworten.

Ebenso reichlich unbefriedigend blieb die Antwort auf die Frage, warum die neuen Lockdown-Regeln erst von Mittwoch an gelten sollen, wo doch die Situation angeblich schon völlig außer Kontrolle geraten ist - und jetzt noch in sicherer Erwartung geschlossener Geschäfte in der Vorweihnachtszeit mit einem verstärkten Run auf die Fußgängerzonen zu rechnen ist. „Der Mittwoch war jetzt das Schnellste“, so Laschet, „ein kraftvolles Signal“ sei an diesem Sonntag gegeben worden. Schwesig wiederum erinnerte daran, dass der Lockdown einer gewissen Vorbereitung bedürfe und auch die Landesparlamente noch eingebunden werden müssten. Nichts von alledem klang wirklich unvernünftig, leider klang auch nichts von alledem so, als ob die Politik in Sachen Corona über eine langfristige Strategie verfügt.

Und so bleibt von dieser Anne-Will-Gesprächsrunde vor allem eines hängen. Dass nämlich die jetzt beschlossenen Maßnahmen noch weit über den Januar hinaus Bestand haben dürften. Koste es, was es wolle.