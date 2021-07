So erreichen Sie Moritz Gathmann:

Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Die bittere Wahrheit (für alle Grünen-Wähler) vorab: Es wird in Deutschland in dieser Legislaturperiode kein grün geführtes Kanzleramt geben. Ein großer Teil der Bürger, und das geht über den Großteil der Journalisten und auch über die grüne Stammwählerschaft hinaus, wünscht sich zwar einen maßgeblichen Einfluss der Grünen auf die nächste Regierung. Aber eine Grüne oder ein Grüner im Kanzleramt? Dafür ist das Vertrauen in die trotz des Mitte-Kurses der vergangenen Jahre noch immer ideologisch sehr bunten Partei zu gering. Daran kann auch ein im Amt gewachsener Außenminister Joschka Fischer oder ein mit ruhiger Hand regierender Ministerpräsident Winfried Kretschmann nichts ändern.

In den Umfragen drückt sich das darin aus, dass eine schwarz-grüne Koalition nach der Wahl am 26. September schon seit Monaten das bevorzugte Szenario der Wähler ist: Die Bevölkerung erhofft sich offenbar frische Impulse von einer grünen Regierungsbeteiligung. Eine Kanzlerin Baerbock, gäbe es eine direkte Wahl, wollen aber nur deutlich weniger als 20 Prozent: Tendenziell sind die Umfragewerte der Partei höher als die der Spitzenkandidatin. Das liegt zum Teil an ihr selbst.