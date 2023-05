So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Oppositionsführer Friedrich Merz ist sich sicher: „Wenn die Koalitionsfraktionen sich weiter so verhalten wie gegenwärtig, dann ist diese Regierung am Ende.“ Die Wähler sind davon nicht so überzeugt. 50 Prozent der Bundesbürger gehen davon aus, dass die Ampelkoalition bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2025 durchhalten wird. 40 Prozent sind gegenteiliger Ansicht. Das ergab eine Forsa-Umfrage für RTL.