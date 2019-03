Merkel erhebt sich von ihrem Platz auf der Bühne, geht auf die Gewinnerin zu. Kramp-Karrenbauer hat den Parteitag in Hamburg zu ihrem gemacht, die Stimmung unter den 999 anwesenden Delegierten mit einer sehr persönlichen Rede gedreht. Es ist kurz vor fünf an diesem 7. Dezember 2018, als sich Merkels und Kramp-Karrenbauers Blicke nach einer Umarmung verschwörerisch treffen. In der Umarmung und der Art, wie sie sich gegenseitig an den Schultern packen, geht die Energie von der einen auf die andere gleichsam über.