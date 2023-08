Eigentlich wollte CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview bloß für eine einfache Einsicht sorgen: dass man mit der AfD in Kommunalparlamenten nicht so umgehen könne wie in Landtagen oder im Bundestag. Das liegt schon daran, dass sie keine echten Parlamente, sondern Bestandteile der Verwaltung sind.

Allemal hat Friedrich Merz recht, wenn es um gewählte AfD-Landräte oder -Bürgermeister geht. Ihnen die „Zusammenarbeit“ vollends zu verweigern, liefe nämlich nur auf eines hinaus: dass man alle ihre Beschlussvorlagen – und seien sie auch noch so vernünftig – ablehnen müsste. Das Ergebnis allerdings wäre politisches Chaos und ein immenser Schaden am Gemeinwohl. Die Gemeinde oder der Landkreis müsste eben notfalls „sterben“, auf dass der Antifaschismus „leben“ könne.

CDU löst SPD kulturell ab

Es hätte gar nicht viel gebraucht, um die Öffentlichkeit zu der Einsicht zu bringen, dass das verantwortungsloser Unfug wäre: nur etwas Standhaftigkeit. Wie der aktuelle ARD-Deutschlandtrend zeigt, halten 70 Prozent aller Deutschen eine „Zusammenarbeit“ mit der AfD auf kommunaler Ebene für eine Frage des Einzelfalls und lehnen sie eben nicht kategorisch ab. Selbst 46 Prozent der Grünen-Anhänger halten es für opportun, der Sache wegen auch mal AfD-Anträgen zuzustimmen. Der durch Merz ausgelöste Aufschrei war also wieder einmal keiner der Allgemeinheit – sondern der medialen Blase.

Die nötige Standhaftigkeit brachte Friedrich Merz wohl auch deshalb nicht auf, weil er sich plötzlich parteiinternen Heckenschützen ausgesetzt sah. Ganz vorne mit dabei: Tobias Hans (CDU), ehemals Ministerpräsident des Saarlandes und noch immer aktiver Merkel-Jünger. Der erklärte in großer Geste Merz nicht nur öffentlich, wie man richtig Politik macht, sondern sprach diesem auch noch die Eignung zum Kanzlerkandidaten ab. Und das tat ausgerechnet der Wahlverlierer Hans, der mit seinem sozialdemokratischen Schmusekurs in christdemokratischem Gewande das Saarland für die SPD bettfein gemacht hatte.

Die Union hat sich damit kulturell in eine Lage manövriert, die man über viele Jahre hinweg eigentlich nur von der SPD kannte. Auch die hatte bitter darunter zu leiden, dass ihre größten Gegner stets aus den eigenen Reihen kamen. Seit Olaf Scholz ist das anders geworden in der SPD. Stattdessen hat diese Rolle nun die Union übernommen.

Nur Beatrix von Storch argumentiert christlich

Aber nicht nur die Politik ist derzeit damit überfordert, den richtigen Umgang mit der AfD zu finden. Das betrifft selbst die katholische Kirche. In einem Beitrag in Christ in der Gegenwart setzen sich die beiden römisch-katholischen Theologieprofessorinnen Kerstin Schlögl-Flierl und und Kristina Kieslinger mit dem vor der Sommerpause im Bundestag gescheiterten Suizid-Assistenz-Gesetz auseinander.

Und darin befinden sich sehr bemerkenswerte Sätze. Die beiden Ethikerinnen im Auftrag des Herrn haben nämlich festgestellt, dass sich nur ein einziger Abgeordneter überhaupt dazu hinreißen ließ, christlich zu argumentieren: „Beatrix von Storch kam auf den Wert zu sprechen, in Freiheit und Verantwortung sein Leben zu führen – und dies vor Gott. Anfang und Ende des Lebens lägen allein in Gottes Hand. Damit begründete sie ihre Ablehnung beider Gesetzentwürfe.“ Dass sich offenbar nur die AfD auf Gott berufe, sei für die Theologinnen „irritierend“.

Das Gute ist immer das Gegenteil

Aber es kommt noch dicker: Von Storch gebe damit nämlich 1:1 die Position der katholischen Kirche wieder, niedergelegt in Nummer 2280 des Weltkatechismus. Dort heißt es: „Jeder ist vor Gott für sein Leben verantwortlich. Gott hat es ihm geschenkt. Gott ist und bleibt der höchste Herr des Lebens. Wir sind verpflichtet, es dankbar entgegenzunehmen und es zu seiner Ehre und zum Heil unserer Seele zu bewahren.“

Nun könnte man meinen, die Lösung des Problems bestehe darin, das Christentum einfach nicht der AfD zu überlassen. Stattdessen aber schlagen die beiden Theologinnen nach der Logik der zeitgenössischen politischen Debatten etwas anderes vor. Da das Gute immer das genaue Gegenteil dessen sein soll, was die AfD sagt oder denkt, muss man also einfach den Katechismus umschreiben und damit die christliche Lehre anpassen. Nicht der liebe katholische Gott oder dessen Kirche befinden demnach künftig über den Inhalt der christlichen Heilslehre, sondern die AfD. Sie wird zum Gegen-Gott.

Eine intellektuelle Bankrotterklärung

Für Schlögl-Flierl und Kieslinger hätte eine solche Operation noch einen weiteren unschlagbaren Vorteil: „Um sich als Katholische Kirche nicht mit rechtsradikalen Positionierungen zu ‚verschwistern‘, sehen wir es als Aufgabe von Lehramt und Theologie, einen seriösen Lebensschutz mit Gehalt zu füllen und eine klare Abgrenzung zur AfD vorzunehmen.“ Die Anpassung der christlichen Heilslehre an den politischen Zeitgeist könnte so noch einen wunderbaren Beitrag zum antifaschistischen Großkampf leisten.



Was die beiden Theologinnen damit offenbaren, ist freilich nichts anderes als eine intellektuelle wie moralische Bankrotterklärung. Nachdem sich die Christdemokraten sozialdemokratisiert haben, soll nun auch die katholische Kirche protestantischer und zu einem politischen Werkzeug werden. Es soll allerdings auch heute noch katholische Theologen geben, die davon überzeugt sind, dass die Religion oberhalb der Politik angesiedelt ist und trotz allem das Verbindende unter den Menschen zu suchen hat. Man könnte diese Überzeugung sogar direkt für einen wesentlichen Kern christlichen Denkens halten.

Haldenwang gibt klein bei

Da passt es ins Bild, dass sich auch der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, immer mehr von einem Behördenleiter zu einem politischen Lautsprecher entwickelt. Unmittelbar nach dem ersten Teil der AfD-Europawahlversammlung vom letzten Wochenende kommentierte er die Versammlung in einem dpa-Gespräch. Er titulierte die meisten der gewählten Kandidaten als „rechtsextremistisch“ und Anhänger von „Verschwörungstheorien“. Die AfD ging prompt dagegen rechtlich vor und erzielte einen Teilerfolg. Haldenwang musste gegenüber dem Gericht geloben, zumindest bis zum Ende der Veranstaltung den Mund zu halten. Das kommt implizit dem Eingeständnis gleich, seine Kompetenzen überschritten zu haben.

Und das hat einen handfesten rechtlichen Hintergrund. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist es unstrittig, dass öffentliche Äußerungen des Verfassungsschutzes in Grundrechte eingreifen können. Zwar ist die Behörde hierzu gemäß Bundesverfassungsschutzgesetz ermächtigt, muss dabei aber den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Indem Haldenwang mitten in eine Veranstaltung, die an diesem Wochenende fortgesetzt wird, hinein kommentierte, dürfte er schlicht das staatliche Interventionsverbot in den parteipolitischen Wettbewerb verletzt haben.

Im Schlafwagen an die Macht?

Für die AfD kommt das freilich alles wie gerufen. Eine Theologie, die ihren Inhalt ex negativo von der Rechtspartei bestimmen lässt, erscheint ebenso absurd wie ein Verfassungsschutz, der zur Verteidigung des Rechtsstaates zum Rechtsbruch greift. Parteichefin Alice Weidel wünscht sich daher, dass einfach alles genau so weitergeht wie bisher. Das würde der AfD immer mehr Wähler zuführen: „Ich brauche gar nichts mehr zu machen.“