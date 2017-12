Politik schafft mitunter Fakten, die sie mit ihren eigenen Mitteln nicht mehr beheben kann. Dann versucht man sich in Schadensbegrenzung. Doch viele soziale Phänomene entwickeln eine Eigendynamik, die sich nicht mehr begrenzen lässt. Ein schönes Beispiel dafür ist die Flüchtlingspolitik.

Dass die Zahl der Muslime in den Ländern Europas, also auch in Deutschland, in den nächsten Jahren stark ansteigen wird, ist unstrittig. Das war übrigens schon vor dem so genannten Migrationssommer 2015 so. Umstritten war bisher allerdings, in welchem Umfang die Zahl der Muslime in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ansteigen wird.

Am vergangenen Mittwoch nun hat das amerikanische Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center Daten vorgelegt, die einen deutlichen Eindruck von der Entwicklung der muslimischen Bevölkerungsanteile in den Ländern Europas geben.

Höherer Anteil als ehemalige Kolonialmächte

Um halbwegs realistische Prognosen abliefern zu können, entwarfen die Wissenschaftler drei möglich Szenarien: Bleibt etwa der Zuzug von Muslimen auf dem sehr hohen Niveau der Jahre 2010 bis 2016, so würde ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland von derzeit 6,1 Prozent auf 20 Prozent bis zum Jahr 2050 steigen, in Europa insgesamt von 4,9 auf 14 Prozent.

In diesem Fall hätte Deutschland im Jahr 2050, bedingt durch seine hohe Attraktivität für Migranten, einen größeren Anteil muslimischer Einwohner als die ehemaligen Kolonialmächte Frankreich oder England.

Doch auch wenn sich die Lage insbesondere im Nahen Osten beruhigt – was angesichts der Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien reichlich optimistisch ist – und man von einer deutlich niedrigeren, aber konstanten Migration aus der Region ausgeht, steigt der Anteil der Muslime in Europa laut Pew-Studie bis 2050 auf 11,2 Prozent, in Deutschland auf 10,8 Prozent.

Hinzu kommt: Aufgrund der vergleichsweise hohen Fertilitätsrate muslimischer Frauen wird der Anteil der Muslime in Europa auch ohne Einwanderung steigen, von derzeit 4,9 auf 7,4 Prozent. Das wären nahezu 36 Millionen Menschen, knapp 6 Millionen davon in Deutschland, also 8,7 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Folgen sind unabsehbar

Wie jede Studie, so arbeitet auch die vorliegende des Pew Research Center mit einigen Unwägbarkeiten: So werden beispielsweise nicht anerkannte Asylbewerber in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Ein Aspekt, der die Zahlen erheblich verzerrt, da nach Lage der Dinge kaum davon ausgegangen werden kann, dass beispielsweise in Deutschland abgelehnte Asylbewerber in großem Umfang abschoben werden.

Deutlich macht die Pew-Studie daher eines: Grundlegend für die Höhe des zukünftigen muslimischen Bevölkerungsanteils in Europa werden die politischen Entscheidungen der nächsten Monate und Jahre sein. Wird die Zuwanderungswelle deutlich gedrosselt, verbleibt der Anteil der Muslime in fast allen europäischen Ländern bei um die zehn Prozent. Bleibt die Einwanderungsquote jedoch auf dem Niveau der vergangenen Jahre, wird in absehbarer Zeit circa 20 Prozent der Bevölkerung Frankreichs, Englands und Deutschlands muslimisch sein, in Schweden, so die Pew-Schätzung, sogar ein Drittel. Die Folgen einer solche Entwicklung für die Sozialsysteme und den inneren Frieden dieser Länder ist unabsehbar.

Die Stimmung kann schnell umschlagen

Das ist umso wichtiger, als die Studie auch nahelegt, dass die Bevölkerung insbesondere in Deutschland den bisherigen Einwanderern vergleichsweise offen gegenübersteht. So gehört der Anteil der Menschen, die eine hohe Zahl an Flüchtlingen als „große Bedrohung“ bezeichnet, in Deutschland zu den niedrigsten aller befragter europäischer Länder (28 Prozent). Und eine andere Studie desselben Institutes kommt zu dem Ergebnis, dass die deutsche Bevölkerung ein überwiegend günstiges (55 Prozent) oder gar sehr günstiges (10 Prozent) Bild der muslimischen Einwanderer hat.

Im Umkehrschluss bedeuten diese Zahlen aber auch: Selbst in dem sehr wohlhabenden Deutschland mit hoher sozialer Sicherheit und vor dem Hintergrund eines an sich positiven Bildes muslimischer Migranten sieht immer noch ein Drittel der Bevölkerung die muslimische Einwanderung als große Bedrohung. Nur 22 Prozent sehen keinerlei Gefahr.

Vor diesem Hintergrund sind die Zahlen der Pew-Studie auch eine Mahnung. Wer etwa, wie SPD-Vize Ralf Stegner, der Aufhebung der Aussetzung des Familiennachzugs für Migranten mit eingeschränktem Schutzstatus das Wort redet, riskiert viel. Eine Verschlechterung der ökonomischen Rahmenbedingungen, dass zeigen die Pew-Zahlen aus anderen Ländern, und die Haltung der Bevölkerung gegenüber Migranten ändert sich schlagartig. Verantwortungsvolle Politik testet nicht die Toleranz der Bevölkerung bis an ihre Grenzen aus, sondern ist bemüht, die gesellschaftliche Lage zu stabilisieren.