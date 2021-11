Angesichts rasant steigender Infektionszahlen müssen sich vor allem Ungeimpfte auf weitere Corona-Restriktionen einstellen. Am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen soll künftig die 3G-Regel gelten. So sieht es ein Gesetzentwurf der zukünftigen Ampel-Koalitionäre vor, über den am heutigen Donnerstag im Bundestag abgestimmt wird. Wir beantworten schon jetzt die wichtigsten Fragen.

An welchen Arbeitsstätten gilt die 3G-Regel?