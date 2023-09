In dieser Folge des Küchenkabinetts lädt Christoph Minhoff Gesine Schwan (SPD) und Thomas Heilmann (CDU) ins „Kitchen Kartell“ in der Nähe des Berliner Kudamms ein. Sie sprechen über die symptomatischen Begleiterscheinungen der gegenwärtigen westlichen Demokratie: Welche Macht haben Soziale Medien auf den Meinungspluralismus? Warum herrscht in Deutschland eine solche Unversöhnlichkeit in der Politiklandschaft, und wie sollten Aushandlungsprozesse in einer funktionierenden Demokratie gestaltet werden?

Gesine Schwan ist nicht nur Professorin der Politikwissenschaft, sie fungiert auch als Vorsitzende des Gremiums der SPD-Grundwertekommission und kandidierte zweimal für das Amt der Bundespräsidentin. Thomas Heilmann ist bekannt als Politiker und Autor, war aber zuletzt durch seine Verfassungsklage gegen das umstrittene Gebäudeenergiegesetz als „Heizungsgesetzstopper“ in aller Munde.

Christoph Minhoff, Gesine Schwan und Thomas Heilmann im Gespräch