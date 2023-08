Angesichts des wachsenden Drucks des Westens und der Veränderungen in ganz Eurasien gewinnen Regionen, die einst als eurasische Peripherie galten, nun an Bedeutung. Dazu gehört vor allem Zentralasien – eine Region, die historisch als Teil der russischen Einflusssphäre betrachtet wurde und sich heute zu einem Schlüsselgebiet entwickelt, das wichtige Akteure wie Russland, Iran und China miteinander verbindet. Doch ein kritisches Thema behindert zunehmend die politischen Ambitionen der zentralasiatischen Länder: Wasser.

Die zentralasiatischen Staaten lassen sich in zwei Gruppen einteilen: wasserreiche Länder (Tadschikistan und Kirgisistan) und wasserabhängige Länder (Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan). Die meisten Wasservorkommen in der Region entstehen durch das Schmelzen von Schnee und Gletschern in den Bergen. Die beiden wichtigsten Flüsse, die durch die Region fließen, der Amu-Darya und der Syr-Darya, liefern Wasser für Haushalt, Landwirtschaft und Energie.

Gletscher schmelzen schneller als früher

Diese Quellen erweisen sich jedoch zunehmend als unzureichend. Zentralasien sieht sich seit mehreren Jahren mit einem ernsthaften Wassermangel konfrontiert, wofür es mehrere Gründe gibt. Der erste Grund ist der Klimawandel, der dazu führt, dass die Gletscher schneller schmelzen als früher, die Schneedecke in den Gebirgszügen Tian Shan und Pamir-Alay abnimmt und die Wasserstände in den Seen sinken. Zweitens führt die veraltete Infrastruktur, darunter Industrieanlagen und Wasserwirtschaftssysteme aus der Sowjetzeit, zu Wasserverlusten. In Usbekistan beispielsweise sind 40 Prozent der Wasserverluste auf eine schlechte Infrastruktur zurückzuführen.

Der zweite Grund sind die zunehmenden Spannungen zwischen den ehemaligen Sowjetstaaten über die Verwaltung der Ressourcen. In der Sowjetära verwaltete Moskau das Bewässerungssystem für die gesamte Region. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit unterstützten die zentralasiatischen Länder zunächst die Idee, das Wasser der grenzüberschreitenden Flüsse gemeinsam zu nutzen – was durch eine Reihe regionaler Abkommen bekräftigt wurde. Doch allmählich begannen sie, ihre eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Als das wasserreiche Tadschikistan und Kirgisistan unter ernsthaften Energieengpässen litten, versuchten sie, die heimische Produktion mit Hilfe von Wasser anzukurbeln, was sich direkt auf die flussabwärts gelegenen Länder auswirkte. Ihre Entscheidungen, Wasserkraftwerke zu bauen, stießen in den flussabwärts gelegenen Staaten auf Unmut, da sie befürchteten, dass solche Projekte ihre eigenen Vorräte aufbrauchen würden.

Wachsende Nachfrage

Das dritte Problem ist die steigende Nachfrage. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist die Bevölkerung in der Region seit den 1990er Jahren um 50 Prozent gewachsen (von 52 Millionen auf 78 Millionen) und wird bis 2050 voraussichtlich mehr als 100 Millionen erreichen. Wasser wird auch für die Bewässerung in der Landwirtschaft benötigt, die bis zu 15 Prozent der kirgisischen, 27 Prozent der tadschikischen und bis zu 26 Prozent der usbekischen Wirtschaft ausmacht. Auch die Wasserkraft, auf die in Kirgisistan und Tadschikistan fast 90 Prozent der Energie entfallen, ist ein wachsender Verbraucher von Wasserressourcen.

Der Bewässerungskanal Qosh Tepa im Norden Afghanistans ist ein Problem für Zentralasien. Er soll die agrarische Landschaft des Landes verändern, könnte aber die Versorgung Usbekistans und Turkmenistans mit Wasser aus dem Fluss Amu Darya unterbrechen, die nach Fertigstellung der Wasserstraße im Jahr 2028 bis zu 15 Prozent ihrer Wassermenge aus dem Fluss verlieren könnten.

Diese Faktoren erklären, warum es in Kirgisistan in diesem Jahr sogar im vorgelagerten Bereich zu Engpässen kommt. Am 1. August riefen die kirgisischen Behörden den Notstand im Energiesektor aus, der bis Ende 2026 andauern wird. Anfang dieses Monats stellte das Land die Lieferung von Bewässerungswasser an Kasachstan ein, da der Kirow-Stausee nur noch 1,3 Kubikmeter pro Sekunde Wasser liefert, während es 2022 noch 13,7 Kubikmeter pro Sekunde waren. Kasachstans eigene Wasserknappheit bedroht die Bewässerungs- und Trinkwasserversorgung, was zu kleineren Protesten geführt hat. Dieser Tage wurde in sechs Bezirken der südlichen Region Zhambyl aufgrund von Hitzewellen und Wasserknappheit der Notstand ausgerufen. Wegen des Mangels an Bewässerung und der hohen Temperaturen werden die Ernteverluste in diesem Jahr voraussichtlich um 25 bis 30 Prozent höher ausfallen als im vergangenen Jahr. Die Menschen in Usbekistan sind dazu gezwungen, Wasser zu sparen und ihren Verbrauch zu staffeln.

Steigende Lebensmittelkosten

Diese Probleme haben Auswirkungen auf Zentralasien und darüber hinaus. Ernteschäden aufgrund unzureichender Bewässerung sind ein großes Problem für den Agrarsektor und die Verbraucher, die mit steigenden Lebensmittelkosten konfrontiert werden könnten. Dies könnte zu sozialen Unruhen führen, da die Bevölkerung durch die Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Energie und Versorgungsleistungen frustriert wird. Kirgisistan und Usbekistan, deren Exporte zu 20 bzw. zehn Prozent von Nahrungsmitteln abhängen, könnten geringere Exporteinnahmen verzeichnen. Schlechte Qualität und unzureichende Wasserversorgung könnten auch zur Verbreitung von Krankheiten beitragen.

Wenn sich die wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen verschlechtern, könnte die Abwanderung der Bevölkerung einsetzen. In den ländlichen Gebieten, die mehr als die Hälfte der zentralasiatischen Bevölkerung ausmachen – und die häufig über ein geringes Einkommen verfügen – könnte die Zahl der Menschen zurückgehen, da sie sich über den Zustand des Agrarsektors und ihre eigene Lebensgrundlage Sorgen machen. Die Weltbank geht davon aus, dass die Zahl der Klimamigranten in Zentralasien bis 2050 auf 2,4 Millionen ansteigen könnte. Diejenigen, die sich entschließen, ihre Heimat zu verlassen, werden sich entlang der südlichen Grenze Kasachstans, in den Gebieten um das Fergana-Tal und in der Umgebung von Bischkek konzentrieren, da sich der Zugang zu Wasser und die Qualität der Ernte verschlechtern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Menschen auf der Suche nach Arbeit, Wohnraum und einem besseren Leben in die Nachbarländer Zentralasiens (insbesondere Russland und China) ziehen werden, was Auswirkungen auf die Sicherheitslage haben könnte.

Wasserfrage als politischer Sprengstoff

Auch zwischen den einzelnen Ländern in der Region können Konflikte entstehen. Im Jahr 2022 kam es zwischen Tadschikistan und Kirgisistan zu gewaltsamen Auseinandersetzungen über den Zugang zu Wasser und Land entlang der Grenze, die noch nicht vollständig demarkiert ist. In dieser Woche versperrte Kasachstan kirgisischen Fahrzeugen die Einfahrt ins Land, nachdem Kirgisistan angekündigt hatte, seine Wasserlieferungen an Kasachstan zu reduzieren. Nach kirgisischer Auffassung verstößt das kasachische Vorgehen gegen die Regeln der Eurasischen Wirtschaftsunion über den freien Warenverkehr und untergräbt die Autorität des Blocks.

In der Tat könnte die Wasserfrage die regionalen Beziehungen verkomplizieren, zu Spannungen in regionalen Bündnissen führen und den Handel, Infrastrukturprojekte und militärische Operationen stören. Und da die Bedeutung Zentralasiens als Transitroute und Lieferant von Energie und Ressourcen zunimmt, werden diese Störungen Auswirkungen über die Region hinaus haben. Vor allem Russland und China würden bei einer Destabilisierung der Region potenzielle wirtschaftliche Kosten tragen. Sie wollen nicht, dass die EAEU und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit aufgrund von Streitigkeiten wegen des Wassers untergraben werden.

Die großen Akteure sind sich darüber im Klaren, dass sie in die Lösung dieses Problems investieren müssen, wenn Zentralasien eine bedeutende Rolle in der Geopolitik der Region spielen soll. So unterzeichnete die kirgisische Regierung Anfang des Monats ein Abkommen mit chinesischen Unternehmen über den Bau mehrerer Wasserkraftwerke, die dazu beitragen werden, mehr Energie zu erzeugen und gleichzeitig den Wasserverlust durch die Entwicklung einer moderneren Infrastruktur zu verringern. Die zentralasiatischen Länder warten wahrscheinlich auch auf Vorschläge aus Russland, wie etwa die Wiederbelebung des aus der Sowjetzeit stammenden Projekts, Wasser aus Sibirien nach Zentralasien zu leiten. Dieser Fall zeigt, dass seit langem bestehende Probleme in Randregionen zunehmend das Potenzial haben, eurasische Großmächte zu erreichen.

